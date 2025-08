Tokio (ots/PRNewswire) -Angebot von limitierten NFTs und Spielinhalten, die die Weltanschauung der Marke zum Ausdruck bringenCasio Computer Co., Ltd. gab heute eine Zusammenarbeit mit der Web3*[1] Metaverse-Gaming-Plattform The Sandbox als Teil des VIRTUAL-G-SHOCK-Projekts bekannt, an dem die stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK beteiligt sind. Im Rahmen einer fortlaufenden Einführung, die am 3. September beginnt, werden Spielinhalte, die Einblicke in die Welt von G-SHOCK bieten, zusammen mit limitierten Non-Fungible-Tokens (NFTs) und Avataren verfügbar gemacht.*[1] Web3 (Web 3.0) bezeichnet die nächste Generation des Internets, eindezentrales Netzwerk, das mit der Blockchain-Technologie realisiert wird.Im Rahmen des Projekts wird G-SHOCK City nun auf der Web3-Metaverse-Gaming-Plattform The Sandbox verfügbar sein, und es werden limitierte NFTs verkauft. Besucher von G-SHOCK City haben die Möglichkeit, in Form eines Abenteuerspiels mehr über die Geschichte von G-SHOCK zu erfahren und Survival-Rennen zum Thema Stoßfestigkeit zu genießen.Übersicht über den Verkauf der Avatare aus der "G-SHOCK Droid Collection"Ein offizieller Avatar im Roboter-Stil für The Sandbox, inspiriert vom ikonischen G-SHOCK-Design, wird veröffentlicht. Basierend auf den vier ikonischen G-SHOCK-Modellen DW-5600, DW-6900, GA-110 und GA-2100 sowie dem markanten und überdimensionalen GA-V01 verfügt jeder Avatar über ein einzigartiges Design, das die besonderen Eigenschaften von NFTs optimal zur Geltung bringt.Zeitplan- Allowlist*[2] Datum des Beginns der Registrierung: 14:00 Uhr, 5. August (Di), 2025 (UTC)- Datum des Verkaufsstarts: 14:00 Uhr, 3. September (Mi), 2025 (UTC)*[2] Register der zugelassenen Nutzer mit Vorzugsrechten für den Erwerb von NFTsVerkaufspreise- Gewöhnlich: 19 SAND*[3]- Ungewöhnlich: 49 SAND- Selten: 99 SAND- Episch: 199 SAND- Legendär: 399 SAND- URL der Verkaufswebsite: https://gshock.casio.com/intl/virtual/thesandbox/*[3] SAND ist der native Utility-Token von The Sandbox, der für die Teilnahme amÖkosystem der Plattform, den Kauf von Artikeln und den Zugriff auf Erlebnisseverwendet wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2741745/image_5009366_22010921.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2741746/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/casio-bietet-metaverse-basierte-erlebnisse-in-zusammenarbeit-zwischen-g-shock-und-the-sandbox-302521572.htmlPressekontakt:CASIO PR,81-3-5334-4830,pr@casio.co.jp,Your contact information will be used for our company's public relations activities. Before sending inquiries,please be sure to review and agree to our privacy policy at the URL below that explains the details on how we handle your personal information. https://world.casio.com/privacy/Original-Content von: CASIO COMPUTER CO., LTD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160680/6090367