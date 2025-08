DJ Rational trotz starken Quartals etwas vorsichtiger

DOW JONES--Rational hat im zweiten Quartal ein solides Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet. Wegen höherer Kosten ging die Marge leicht zurück. Insgesamt sprach der Großküchenausstatter vom zweitbesten Quartal der Unternehmensgeschichte. Wegen Zöllen und Wechselkurseffekten wird der MDAX-Konzern für die Marge im Gesamtjahr allerdings etwas vorsichtiger.

So sieht Rational die EBIT-Marge nun "im unteren Bereich der prognostizierten Spanne von rund 26 Prozent. Zuletzt hatte Rational eine Marge von rund 26 Prozent nach 26,3 Prozent in Aussicht gestellt. "Trotz der Einigung zwischen der US-Regierung und der Europäischen Union auf 15 Prozent Einfuhrzölle für europäische Exporte in die USA sind belastbare Einschätzungen der Auswirkungen für das zweite Halbjahr derzeit noch nicht möglich", sagte CEO Peter Stadelmann. Am Wachstumsausblick, der einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich vorsieht, hält Rational unverändert fest.

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 311 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr betrug das Wachstum 4 Prozent, was vor allem einem starken Nordamerika-Geschäft mit einem Umsatzplus von 11 Prozent zu verdanken war. In Europa ohne Deutschland betrug das Wachstum 9 Prozent, wohingegen der Umsatz im Heimatmarkt um 2 Prozent sank.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Quartal um 4 Prozent zum Vorjahr auf 81,3 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 78 Millionen gerechnet. Die Marge gab auf 26,1 von 26,4 Prozent nach. Unter dem Strich verdiente Rational 63,4 Millionen Euro und damit 4 Prozent mehr als im Vorjahr.

