Q3 GJ 2025: Umsatz 3,704 Milliarden Euro, Segmentergebnis 668 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 18,0 Prozent

Ausblick Q4 GJ 2025: Bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 (bisher 1,125) wird ein Umsatz von etwa 3,9 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge wird dabei im hohen Zehner-Prozentbereich liegen

Ausblick GJ 2025: Bei einem für das Q4 angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 (bisher 1,125) wird für das Gesamtjahr ein Umsatz von etwa 14,6 Milliarden Euro erwartet und damit im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang. Die bereinigte Bruttomarge sollte mindestens 40 Prozent erreichen (zuvor etwa 40 Prozent) und die Segmentergebnis-Marge nun im hohen Zehner-Prozentbereich liegen (zuvor mittlerer Zehner-Prozentbereich). Die Investitionen werden sich nun auf etwa 2,2 Milliarden Euro (bisher 2,3 Milliarden Euro) belaufen. Der Free-Cash-Flow sollte nun organisch 1,0 Milliarden Euro betragen (bisher 0,9 Milliarden Euro). Unter Berücksichtigung des bevorstehenden Abschlusses des Kaufs des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell wird der Free-Cash-Flow einen Wert von etwa minus 1,2 Milliarden Euro erreichen. Der um Investitionen in Frontend-Gebäude und große M&A-Transaktionen bereinigte Free-Cash-Flow sollte nun etwa 1,7 Milliarden Euro (bisher 1,6 Milliarden Euro) betragen Neubiberg, 5. August 2025 - Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. Juni 2025 abgelaufene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt. "Infineon hat im dritten Quartal erneut solide Ergebnisse in einem sehr volatilen Umfeld erzielt", sagt Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon. "Die Bestandskorrektur in unseren Zielmärkten ist weit fortgeschritten. Unsere Kunden und wir navigieren jedoch weiterhin in einem gesamtwirtschaftlich und geopolitisch unsicheren Umfeld. Gleichzeitig nutzen wir Chancen in strategischen Wachstumsfeldern: software-definierte Fahrzeuge - gestärkt durch unseren bevorstehenden Kauf des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell - Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren, stark steigende Investitionen in die Energieinfrastruktur sowie perspektivisch humanoide Roboter. Der Halbleiterbedarf in den genannten Bereichen steigt langfristig - und Infineon ist mit seinem Portfolio entlang der Bereiche Leistungshalbleiter, Analog & Sensoren sowie Control & Connectivity hervorragend positioniert, um diese Märkte mitzugestalten." Geschäftsentwicklung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg der Konzernumsatz auf 3.704 Millionen Euro nach 3.591 Millionen Euro im Vorquartal. Trotz des Gegenwinds durch den gegenüber dem Vorquartal merklich schwächeren US-Dollar betrug der Umsatzanstieg 3 Prozent. Bei einem unveränderten US-Dollar-Wechselkurs hätte der Umsatzanstieg sogar 9 Prozent betragen. In den Segmenten Green Industrial Power (GIP) und Power & Sensor Systems (PSS) stieg der Umsatz deutlich und bei Automotive (ATV) leicht an. Im Segment Connected Secure Systems (CSS) ging der Umsatz leicht zurück. in Millionen Euro Q3 GJ 25 Q2 GJ 25 +/- in % Umsatzerlöse 3.704 3.591 3 Bruttomarge (in %) 40,9% 38,7% Bereinigte Bruttomarge1 (in %) 43,0% 40,9% Segmentergebnis 668 601 11 Segmentergebnis-Marge (in %) 18,0% 16,7% Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 293 230 27 Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten, abzüglich Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12 2 +++ Ergebnis nach Steuern 305 232 31 in Euro Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - unverwässert2 0,22 0,18 22 Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten - verwässert2 0,22 0,17 29 Bereinigtes Ergebnis je Aktie - verwässert1, 2 0,37 0,34 9

1 Die Überleitung vom Konzernüberschuss zum bereinigten Konzernüberschuss und zum bereinigten Ergebnis je Aktie sowie die Überleitung von den Umsatzkosten zu den bereinigten Umsatzkosten und der bereinigten Bruttomarge finden Sie in der Quartalsinformation unter www.infineon.com . 2 Die Berechnung des Ergebnisses je Aktie und des bereinigten Ergebnisses je Aktie basiert auf ungerundeten Werten. Die Bruttomarge verbesserte sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 40,9 Prozent nach 38,7 Prozent im Vorquartal. Die bereinigte Bruttomarge stieg auf 43,0 Prozent nach 40,9 Prozent im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Das Segmentergebnis erhöhte sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 11 Prozent auf 668 Millionen Euro nach 601 Millionen Euro im Vorquartal. Die Segmentergebnis-Marge verbesserte sich auf 18,0 Prozent nach 16,7 Prozent im Vorquartal. Das nicht den Segmenten zugeordnete Ergebnis betrug im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 minus 244 Millionen Euro nach minus 283 Millionen Euro im Vorquartal. Von dem Gesamtbetrag entfielen 76 Millionen Euro auf die Umsatzkosten, 18 Millionen Euro auf die Forschungs- und Entwicklungskosten sowie 50 Millionen Euro auf die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten. Hinzu kamen sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von netto 100 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis verbesserte sich auf 424 Millionen Euro im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres nach 318 Millionen Euro im Vorquartal. Das Finanzergebnis erreichte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 minus 40 Millionen Euro nach minus 28 Millionen Euro im zweiten Quartal. Der Steueraufwand belief sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 95 Millionen Euro nach 63 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten stieg im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 293 Millionen Euro nach 230 Millionen Euro im zweiten Quartal. Das Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten betrug 12 Millionen Euro nach 2 Millionen Euro im Vorquartal. Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich im dritten Quartal auf 305 Millionen Euro von 232 Millionen Euro im zweiten Quartal. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 0,22 Euro nach 0,18 Euro im Vorquartal, das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten betrug ebenfalls 0,22 Euro nach 0,17 Euro im Vorquartal. Das bereinigte Ergebnis je Aktie 3 (verwässert) verbesserte sich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres auf 0,37 Euro nach 0,34 Euro im zweiten Quartal. Die Investitionen , vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, verminderten sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 442 Millionen Euro nach 470 Millionen Euro im Vorquartal. Die Abschreibungen betrugen im dritten Quartal 463 Millionen Euro nach 483 Millionen Euro im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Der Free-Cash-Flow erhöhte sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 288 Millionen Euro nach 174 Millionen Euro im Vorquartal. Zum Ende des dritten Quartals des laufenden Geschäftsjahres belief sich die Brutto-Cash-Position auf 1.539 Millionen Euro nach 1.687 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Die Finanzschulden betrugen zum Ende des Juni-Quartals 4.984 Millionen Euro nach 5.516 Millionen Euro am 31. März 2025. Neben der Rückführung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 400 Millionen Euro trug auch ein schwächerer US-Dollar zum Rückgang der Finanzschulden bei. Die Netto-Cash-Position verbesserte sich auf einen Wert von minus 3.445 Millionen Euro nach minus 3.829 Millionen Euro zum Ende des Vorquartals. Ausblick für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 Im folgenden Ausblick für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025 sind die Effekte aus dem bevorstehenden Abschluss der Akquisition des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell Technology, Inc., USA ("Marvell") nur beim prognostizierten Free-Cash-Flow enthalten, bei dem die Kaufpreiszahlung in Höhe von 2,5 Milliarden USD für das Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt wurde. Die Effekte auf die übrigen prognostizierten Kennzahlen sind unwesentlich. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 rechnet Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 (bisher 1,125) mit einem Umsatz von etwa 3,9 Milliarden Euro. Der Umsatz wird dabei gegenüber dem Vorquartal voraussichtlich in allen vier Segmenten steigen. In den Segmenten GIP und PSS sollte der prozentuale Anstieg höher als im Konzerndurchschnitt ausfallen, im Segment ATV dagegen niedriger. Für das Segment CSS wird von einem Umsatzanstieg etwa in Höhe des Konzerndurchschnitts ausgegangen. Dabei wird erwartet, dass die Segmentergebnis-Marge im hohen Zehner-Prozentbereich liegen wird. Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 Ausgehend von den Ergebnissen in den ersten drei Quartalen und dem Ausblick für das vierte Quartal, wird bei einem für das vierte Quartal angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,15 (bisher 1,125) im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatz von etwa 14,6 Milliarden Euro erwartet und damit ein im Vergleich zum Vorjahr leichter Rückgang. Die bereinigte Bruttomarge sollte nun mindestens 40 Prozent betragen (zuvor etwa 40 Prozent) und die Segmentergebnis-Marge nun im hohen Zehner-Prozentbereich liegen (zuvor mittlerer Zehner-Prozentbereich). Für das Geschäftsjahr 2025 sind Investitionen, vom Unternehmen definiert als Investitionen in Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögenswerte einschließlich aktivierter Entwicklungskosten, nun in Höhe von etwa 2,2 Milliarden Euro nach zuvor 2,3 Milliarden Euro geplant. Die Abschreibungen sollten im Geschäftsjahr 2025 weiterhin etwa 1,9 Milliarden Euro betragen. Davon entfallen etwa 400 Millionen Euro auf Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Erwerb von Cypress. Der Free-Cash-Flow sollte nun organisch 1,0 Milliarden Euro betragen (bisher 0,9 Milliarden Euro). Unter Berücksichtigung des bevorstehenden Abschlusses des Kaufs des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell wird der Free-Cash-Flow einen Wert von etwa minus 1,2 Milliarden Euro erreichen. Der um Investitionen in Frontend-Gebäude und große M&A-Transaktionen bereinigte Free-Cash-Flow sollte nun etwa 1,7 Milliarden Euro (bisher 1,6 Milliarden Euro) betragen. In Bezug auf die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) wird weiterhin erwartet, dass diese voraussichtlich einen mittleren einstelligen Prozentsatz erreichen wird. 3 Der bereinigte Konzernüberschuss und das bereinigte Ergebnis je Aktie (verwässert) sind kein Ersatz oder keine höherwertigen Kennzahlen, sondern stets als zusätzliche Information zu dem nach IFRS ermittelten Konzernüberschuss beziehungsweise Ergebnis je Aktie (verwässert) aufzufassen. Die Geschäftsentwicklung der Segmente von Infineon im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 befindet sich in der Quartalsinformation unter www.infineon.com . Alle Finanzdaten in dieser Quartalsinformation sind vorläufig und ungeprüft. Telefonpressekonferenz und Telefonkonferenz für Analysten Der Vorstand der Infineon Technologies AG wird am 5. August 2025 um 8.00 Uhr (MESZ) eine Telefonpressekonferenz durchführen. Diese wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Im Anschluss findet um 9.30 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz inklusive Webcast für Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) statt. Es wird jeweils über die Entwicklung des Unternehmens im dritten Quartal sowie über den Ausblick für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 informiert werden. Die Konferenzen werden live und als Aufzeichnung auf der Website von Infineon unter www.infineon.com/boerse verfügbar sein. Die aktuelle Q3-Investoren-Präsentation (nur in englischer Sprache) befindet sich auf der Website von Infineon unter:

12.11.2025* Presseinformation zu den Ergebnissen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 Über Infineon Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com Follow us: X - Facebook - LinkedIn H I N W E I S Die verkürzte Konzern-Bilanz, die verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und die verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung werden nach Maßgabe des IAS 34 "Zwischenberichterstattung" erstellt. Die nach IAS 34 geforderten ausgewählten erläuternden Anhangangaben werden nicht gemacht. Es werden dieselben Rechnungslegungsmethoden wie im letzten veröffentlichten Konzernabschluss zum 30. September 2024 angewendet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bildet die Anwendung neuer sowie überarbeiteter Standards und Interpretationen, die unterjährig Gültigkeit entfaltet haben, sowie die Änderung einer Rechnungslegungsmethode zum 1. Oktober 2024 in Bezug auf bestimmte Aufwendungen, die nunmehr in den Forschungs- und Entwicklungskosten statt in den Umsatzkosten erfasst werden. Die Konzernquartalsmitteilung wird unter Beachtung von §53 BörsO FWB erstellt. Die Konzernquartalsmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Konzernquartalsmitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Alle in dieser Konzernquartalsmitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft.





