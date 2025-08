FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Schwankungsfreudig haben sich am Dienstagmorgen die Aktien von Infineon gezeigt. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gaben sie nach der Quartalsbilanz des Chip-Herstellers zunächst um rund zwei Prozent nach, um anschließend wieder ins Plus zu drehen. Das betrug zuletzt 1,5 Prozent auf 34,28 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Montag.

Die Segmentmarge von Infineon liege mit 18 Prozent klar über seiner Annahme von 15 Prozent, schrieb Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Grund sei eine unerwartet starke Erholung in den Industrie-Segmenten PSS und GIP. Für die beiden Segmente rechne das Unternehmen zudem mit einem überdurchschnittlichen Wachstum im laufenden Quartal./bek/mis

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX