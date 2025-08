NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,30 Euro belassen. Die Margenprognose zum Segmentergebnis des Chipherstellers für sein viertes Geschäftsquartal sei besser als die der Konkurrenz, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das dritte Geschäftsquartal habe beim Umsatz im Rahmen gelegen, beim Segmentergebnis jedoch über den Erwartungen./rob/ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 08:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 08:10 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004





© 2025 dpa-AFX-Analyser