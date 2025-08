© Foto: Frank Molter - dpa

Ein Rekord-Auftragsbestand von über 18 Milliarden Euro stärkt TKMS vor dem Börsengang. Doch der Verlust eines 10-Milliarden-Deals in Australien zeigt: Der Rüstungsboom ist kein Selbstläufer.Thyssenkrupp will seine Marinesparte TKMS an die Börse bringen und erhält dafür Rückendeckung aus Berlin. In einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme betonte Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm, die Bundesregierung habe die Pläne "vollständig verstanden und unterstützt". Vorstand und Aufsichtsrat seien sich der sicherheitspolitischen Bedeutung von TKMS bewusst und hätten sich deshalb "im intensiven Austausch mit den zuständigen staatlichen Stellen" befunden. Konzernchef Miguel Lopez warb wenige …