Rheinmetall hat einen Fahrzeug-Abruf im Volumen von 770?Mio.?EUR im Rahmen des 3,5?Mrd.?EUR umfassenden Rahmenvertrags mit der Bundeswehr erhalten. Dies stärkt die Visibilität und bereitet den Boden für eine starke Entwicklung im zweiten Halbjahr. Obwohl der Auftrag nicht in den Q2-Zahlen (Veröffentlichung am 8. August) enthalten ist, unterstreicht dieser die zunehmende Nachfrage nach Rheinmetalls modularen Fahrzeugplattformen bei NATO-Partnern. Vor dem Hintergrund strukturell steigender Verteidigungsausgaben in Europa, eines wachsenden Ausrüstungsanteils und zunehmender Marktpräsenz in den USA ist das Unternehmen gut positioniert für überdurchschnittliches Wachstum. Wir bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung und heben das Kursziel auf 2.288?EUR an. Wir erwarten für das zweite Halbjahr eine Anhebung der Prognose, sobald Verteidigungsetats und Beschaffungsschwerpunkte in Deutschland konkretisiert werden. Rheinmetall bleibt eine zentrale strukturelle Wachstumsstory in der europäischen Verteidigungsindustrie, mit einem CAGR von ~27?% im Zeitraum 2024 bis 2030. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





© 2025 AlsterResearch