NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis nach vorläufigen und detaillierten Halbjahreszahlen von 11,50 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Autobauers hätten gezeigt, dass die Trendwende weder einfach noch rasch vollzogen sein werde, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe zugleich von Stellantis überzeugt. Das Management habe die Grundlagen für eine Umkehr des Abrutsches in Nordamerika geschaffen, und das Europa-Geschäft dürfte sich im zweiten Halbjahr stabilisieren./rob/ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: NL00150001Q9





