Dr. Dennis Riedl: Der Markt wackelt und das ist Ihre Chance - Zwei Startschuss-Signale

Liebe Leserinnen und Leser, die Aktienmärkte können also doch noch fallen: In der vergangenen Woche zeigten sie erstmals seit Längerem wieder etwas Schwäche. Doch je weiter es nun nach unten geht, desto größer wird die Chance auf attraktive Neueinstiege. Heute möchte ich Ihnen ein bewährtes "Rezept" vorstellen, mit dem ich gezielt nach aussichtsreichen Aktien suche - und sie regelmäßig finde. Natürlich zeige ich Ihnen auch gleich zwei aktuelle Beispiele. Los geht's. 1. Frage: WO lohnt es sich zu suchen? Wer etwas lernen will, wendet sich am besten an echte Könner - sei es im Sport, in der Musik oder an der Börse. Und an welchem Ort tummeln sich die Könner des Aktienmarkts? Seit Jahrzehnten ist es dieselbe Adresse: die US-Technologiebörse Nasdaq. Sie ist bekannt dafür, starke Trends und enorme Renditen hervorzubringen. Kein Wunder also, dass ich meine Suche bevorzugt dort beginne. 2. Frage: WAS macht eine aussichtsreiche Aktie aus? Die Nasdaq umfasst aktuell rund 3.300 Werte - also etwa 18-mal so viele wie die gesamte deutsche Indexfamilie aus DAX, MDAX und SDAX zusammen. Doch nicht jede Aktie eignet sich für ein Investment. Am spannendsten sind größere Unternehmen aus klaren Wachstumsmärkten. Kleine Nebenwerte zeigen häufig unberechenbare Verläufe. Größere Titel sind dagegen meist stabiler und entwickeln schönere Aufwärtstrends - und genau die lassen sich als Anleger am besten begleiten. Ein Beispiel aus diesem Jahr: Die Biotech-Aktie Regencell hat bereits 9.600% zugelegt - solche Chancen sieht man in Deutschland kaum. 3. Frage: WIE identifiziert man eine gute Aktie - mein Auswahl-Tool Selbst mit klarem Fokus bleiben Hunderte Titel übrig. Die Wissenschaft empfiehlt hier den Blick auf "Relative Stärke" - also auf Aktien mit besonders starken Kursentwicklungen im Marktvergleich. Ich habe auf dieser Grundlage ein eigenes, auf die Nasdaq optimiertes Auswahlverfahren entwickelt. Es identifiziert frische Trends anhand eines klar definierten "Startschuss-Signals" - mit beeindruckendem Track Record. Die folgende Kapitalkurve zeigt, warum ich meinem System vertraue - und warum ich ganz genau hinschaue, welche Aktien es aktuell bevorzugt.