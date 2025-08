WATERLOO, Kanada, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA, ein Unternehmen der Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweit führend in der Bildverarbeitungstechnologie, stellt die 3D-Laserprofiler-Serie Z-Trak Express 1K5 (http://www.teledynevisionsolutions.com/z-trak-express-1k5/) vor. Z-Trak Express 1K5 wurde speziell für kostengünstige Inline-3D-Messungen und -Prüfungen entwickelt und ist die neueste Erweiterung der Z-Trak-Familie (https://www.teledynevisionsolutions.com/categories/3d-vision/laser-profilers/). Er ermöglicht eine schnelle 3D-Prüfung mit Echtzeitverarbeitung und erreicht eine maximale Profilrate von 5.000 Profilen pro Sekunde über den gesamten Messbereich. Damit eignet er sich ideal für eine Vielzahl von Branchen, darunter die Herstellung von Sekundärbatterien, die Automobilindustrie, die Holzprüfung, die Fabrikautomation und die Logistik.

Mit einem horizontalen Sichtfeld von 1.700 mm ermöglicht Z-Trak Express 1K5 die präzise Messung und Inspektion von breiten Objekten wie Holzplanken, Straßenoberflächen, Paletten und Karosserieteilen mit einem einzigen Sensor. Er unterstützt auch die Integration mehrerer Sensoren in einer Vielzahl von Topologien und ermöglicht so anspruchsvolle Mess- und Inspektionsaufgaben wie die Messung der Dicke beweglicher Teile, die Durchführung kontinuierlicher 360°-Inspektionen und die Erweiterung des horizontalen Sichtfelds, ohne dabei die Z-Auflösung zu beeinträchtigen. Um die Bereitstellung zu vereinfachen und Kosten zu senken, synchronisiert Z-Trak Express 1K5 mehrere Sensoren über ein Datenkabel und unterstützt ein inhaltsbasiertes Triggern, um eine höhere Flexibilität zu erzielen.

Alle Z-Trak-Profiler sind direkt einsatzbereit und liefern Messungen im Mikrometerbereich, ohne dass eine Kalibrierung vor Ort erforderlich ist. Um Objekte unterschiedlicher Größe, Form, Farbe, Oberfläche und Materialzusammensetzung zu erfassen, verfügt Z-Trak Express 1K5 über in Echtzeit programmierbare Funktionen zur Profilverbesserung, Zwei-Punkt-HDR und Modelle mit augensicheren roten oder blauen Lasern. Wie alle Z-Trak-Laserprofiler führt auch Z-Trak Express 1K5 die Verarbeitung ohne Beeinträchtigung der Profilrate Onboard durch.

Die Z-Trak Express 1K5-Serie wird mit folgendem Zubehör geliefert:

Z-Trak 3D Apps Studio (https://www.teledynevisionsolutions.com/support/support-center/software-firmware-downloads/dalsa/z-trak-3d-apps-studio/) - eine Lizenz für eine leistungsstarke Suite von Softwaretools für Inline-Messungen und -Prüfungen.

Z-Expert - ein Werkzeug zur grafischen Konfiguration

Sherlock8 (https://www.teledynevisionsolutions.com/products/sherlock/?model=sherlock&vertical=tvs-dalsa-end-user&segment=tvs) - eine praxiserprobte Plattform für den schnellen Einsatz in der industriellen Bildverarbeitung, die eine nahtlose Kommunikation mit SPSen und anderen Geräten über branchenübliche Kommunikationsprotokolle wie TCP/IP, MODBUS®, ProfiNet® und weitere ermöglicht.





Teledyne Vision Solutions bietet das weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung und erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

