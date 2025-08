THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal optimistischer auf 2025. Der Umsatz dürfte bei 35 bis 36 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte die Prognose bei 35,7 Milliarden Dollar gelegen. Experten rechnen bisher mit etwas weniger. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) erwartet Amgen nun am unteren Spannen-Ende 20 und am oberen Ende 10 Cent mehr als bisher.

Im zweiten Quartal war der Umsatz angetrieben von einer großen Nachfrage um 9 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 9,2 Milliarden Dollar gestiegen. Das bereinigte EPS legte um gut ein Fünftel auf 6,02 Dollar zu. Bei beiden Kennzahlen hatten Analysten mit weniger gerechnet.

Im nachbörslichen Handel zeigte die Amgen-Aktie keine nachhaltige Reaktion auf die Neuigkeiten. Seit Jahresanfang ist das Papier um 15 Prozent gestiegen./he/ajx