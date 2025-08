FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf eine höhere Umsatzprognose von Fresenius für das laufende Jahr haben die Anleger am Mittwoch erfreut reagiert. Auf Tradegate legten die Papiere des Gesundheitskonzerns um 1,4 Prozent auf 42 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Vortag zu. Sie dürften damit aber in der Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen zwischen gut 40 und 43 Euro verbleiben.

Der operative Gewinn (Ebit) von Fresenius liege um drei Prozent über der Konsensschätzung, merkte David Adlington von JPMorgan in einer ersten Reaktion an. Mit Blick auf die optimistischere Umsatzprognose für 2025 könne man fragen, warum das Unternehmen nicht auch die Ebit-Prognose erhöht habe. Hierin spiegele sich wohl eine gewisse Zurückhaltung wider angesichts eines insgesamt schwierigen Umfelds, allen voran in Sachen Zölle./bek/jha