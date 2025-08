EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kryptowährung / Blockchain

Nakiki SE intensiviert Transparenzoffensive - regelmäßiger Twitter-/X-Space angekündigt



06.08.2025

Die Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) hatte bereits am 7. Juli 2025 ihren Strategiewechsel hin zu einer reinen Bitcoin-Treasury-Strategie bekannt gegeben, mit dem Ziel, die erste deutsche börsennotierte Gesellschaft zu sein, die ausschließlich Bitcoin als Reservevermögen hält. Am 10. Juli 2025 wurde zudem Marc Guilliard von Bitcoin Hotel LLC als Lead Advisor und Mitglied des geplanten Investment-Ausschusses benannt. Die einseitige Konzentration auf das Geschäftsfeld der Tochtergesellschaft Legal Finance SE wurde damit angepasst, um den Marktinteressen Rechnung zu tragen.

Nun geht die Nakiki SE einen Schritt weiter:

- Die Gesellschaft startet mit dem Aufbau eines Bitcoin Treasury-Teams. Eingestellt werden Expert:Innen für Finance, Treasury, Compliance, IT-Security sowie Investor Relations.

- Im Rahmen des General Standard verpflichtet sich Nakiki SE zu einem höheren Maß an Transparenz gegenüber dem Markt und seinen Investoren: Ab heute wird zunächst im Zwei-Wochen-Rhythmus ein Twitter-/X-Space angeboten. Dort beantworten Andreas Wegerich (Vorstand) und Marc Guilliard (Head of Bitcoin Treasury) live Fragen von Analysten, Banken und Aktionären - soweit regulatorisch und rechtlich zulässig.

?? Erster X-Space-Termin: Samstag, 09.August 2025 ab 20:00h MEZ

?? Link: Scheduled: 1. Bitcoin Treasury Firma in Deutschland / Kickoff & QA

"Ziel dieser Initiative ist es, den Markt fortlaufend über die Umsetzung der Strategie, der Portfolioentwicklung und den organisatorischen Fortschritten zu informieren.", sagte Andreas Wegerich, Vorstand der NAKIKI SE, dazu.







