Rational hat für das zweite Quartal 2025 ordentliche Zahlen vorgelegt. Der Umsatz lag bei 311 Mio. EUR (+5?% im Jahresvergleich) und entsprach den Markterwartungen, getrieben von positiver Dynamik in Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika. Das EBIT stieg um 4?% auf 81 Mio. EUR und übertraf die Konsensschätzungen um 4?%. Die Marge blieb trotz geplanter F&E-Ausgaben stabil bei 26,1?% gegenüber dem Vorjahr. Das Management bekräftigte seinen vorsichtig optimistischen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025. Die Umsatzprognose bleibt bei einem mittleren einstelligen Wachstum, und die EBIT-Marge soll bei rund 26?% liegen - nun jedoch eher am unteren Ende dieser Spanne, was auf Gegenwind durch Zölle zurückzuführen ist (das Unternehmen kalkuliert mit Zollkosten in Höhe von 10 Mio. EUR). Da die Bewertung im Vergleich zum historischen Durchschnitt attraktiv erscheint, bestätigen wir unsere KAUF-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 835,00 EUR - gestützt durch die beeindruckende Erfolgsbilanz des Unternehmens sowie das kontinuierliche Wachstum und qualitativ hochwertige Erträge. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rational-ag





