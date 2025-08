HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational von 770 auf 780 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Fraser Donlon attestierte dem Großküchenausrüster in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal. Allerdings sei die Margen-Zielspanne etwas nach unten eingeengt worden. Trotz der Zielerhöhung reduzierte er etwas seine Gewinnschätzung je Aktie im laufenden Jahr./rob/tih/bek



