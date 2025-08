HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 785 auf 760 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal des Küchenausrüsters sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Infolge dessen, dass der Margenausblick nun am unteren Ende der bisherigen Zielspanne liege, passte der Experte seine Schätzung und damit auch das Kursziel leicht nach unten an./rob/mf/tih



