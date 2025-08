NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF angesichts der jüngst veröffentlichten, endgültigen Quartalszahlen von 53 auf 51 Euro gesenkt. Die Einstufung aber wurde auf "Outperform" belassen. Er sei nun etwas pessimistischer mit Blick auf den Aufbau des Verbundstandortes Zhanjiang in China, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Umsetzung dieses komplexen Projekts verlaufe zwar planmäßig, aber die Überkapazitäten auf dem lokalen Markt und die bis 2026 zu erwartenden Baukosten könnten die Profitabilität des Vorhabens beeinträchtigen./la/bek



