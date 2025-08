NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 415 Kronen belassen. Die vorab schon veröffentlichten Ergebnisse hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Benjamin Jackson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies stütze die Annahme, dass die Prognosesenkung ausschließlich auf das Wachstum im zweiten Halbjahr zurückzuführen sei. An den Forschungs- und Entwicklungsausgaben scheine es eine größere Kürzung als üblich zu geben. Es bleibe aber unklar, ob eine strategische Entscheidung oder bloßer Zufall dahinter steckt./rob/tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



