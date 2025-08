Die Berichtssaison läuft weiter auf Hochtouren. Am morgigen Donnerstag ist das nächste DAX-Schwergewicht an der Reihe: Siemens. DER AKTIONÄR zeigt auf, was der Kapitalmarkt vom deutschen Technologie-Konzern erwartet und bei welchen Details respektive Zahlen zum dritten Quartal (per Ende Juni) interessierte Anleger genau hinschauen sollten.Analysten gehen von einem weiteren Wachstum bei Aufträgen und Umsatz aus. Das Ergebnis der Industriegeschäfte sowie der Gewinn unter dem Strich dürften durch Rückgänge ...

