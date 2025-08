Marktauftakt mit Energie - Siemens und Zalando im Rampenlicht

Mit einem freundlichen Auftakt setzt der DAX am Mittwoch ein positives Signal. Auch die US-Indizes zeigen sich in der Vorbörse stabil, wenn auch mit etwas gedämpfter Dynamik. Die Märkte reagieren damit auf eine Mischung aus soliden Unternehmenszahlen und gemischten Konjunkturdaten - ein Umfeld, das Anleger zwischen Zuversicht und Vorsicht pendeln lässt.

Makroökonomischer Überblick:

Die deutschen Auftragseingänge in der Industrie fielen im Juni überraschend schwach aus. Ein Rückgang um 1 % gegenüber dem Vormonat verfehlte die Erwartungen und wirft Fragen zur konjunkturellen Dynamik auf. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick auf die Einzelhandelsumsätze der Eurozone. Analysten erwarten ein leichtes Plus von 0,4 % - ein Wert, der als Gradmesser für die Konsumlaune im Währungsraum gilt.

Aktien im Fokus:

Siemens Energy sorgte am Morgen für kräftige Bewegung. Im dritten Quartal gelang dem Energietechnikkonzern die Rückkehr in die Gewinnzone: Der Nettogewinn kletterte auf 697 Millionen Euro, während der Auftragseingang mit 16,6 Milliarden Euro einen neuen Rekord markierte - ein Plus von über 60 % im Jahresvergleich. Besonders die Windkraftsparte Siemens Gamesa überzeugte mit Großaufträgen aus der Ostsee. Der bekräftigte Jahresausblick und die Aufhebung des Dividendenstopps nach dem Ausstieg aus der Bund-Garantie rundeten das positive Bild ab. Im weiteren Handelsverlauf zeigte sich die Aktie schwankungsbereit - ein Zeichen für die hohe Aufmerksamkeit und unterschiedliche Einschätzungen am Markt.

Zalando präsentierte nach einem starken zweiten Quartal erstmals einen Ausblick inklusive der Übernahme von About You. Die Integration des Wettbewerbers soll den Umsatz auf bis zu 12,4 Milliarden Euro heben und neue Synergien im B2B-Geschäft erschließen. Auch der Bruttowarenwert soll im dritten Quartal im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Vorbörslich reagierte die Aktie zunächst freundlich, im weiteren Verlauf zeigten sich die Anleger jedoch uneins. Die Kursbewegung spiegelt eine gewisse Zurückhaltung wider - möglicherweise auch im Kontext der allgemeinen Unsicherheit im E-Commerce-Sektor.

