Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig Arbeitsatmosphäre, Sinnhaftigkeit der Arbeit und Automatisierung für die Zufriedenheit und Bindung von Mitarbeitern sind

Wolters Kluwer Tax Accounting Netherlands hat heute die Ergebnisse seines aktuellen Surveys "Work Pressure or Job Satisfaction?" veröffentlicht, die einen aufschlussreichen Blick auf die Faktoren ermöglichen, die die Zufriedenheit und Frustration niederländischer Fachkräfte des Rechnungswesens beeinflussen. Die Umfrage vom Mai 2025 sammelte Erkenntnisse von Fachleuten aus verschiedenen Funktionen und Unternehmen unterschiedlicher Größe und liefert einen Überblick über die sich wandelnden Erwartungen und Herausforderungen der Branche.

"Die Zukunft der Accounting-Berufe verlangt eine stärkere Fokussierung auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und Innovationen im Bildungsbereich", erklärt Jeffrey Smit, Vice President und General Manager, Wolters Kluwer Tax Accounting Europe, Region West. "Echte Gewinne resultieren aus nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit, zukunftsorientiertem Fachwissen und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Ein Buchhalter ist heute nicht mehr nur ein Zahlenjongleur, sondern ein kompetenter Berater, der Daten, Technologie und Nachhaltigkeit miteinander verbindet."

Wichtigste Erkenntnisse:

Die durchschnittliche Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz liegt bei 6,6 von 10 Punkten.

An erster Stelle stehen eine positive Arbeitsatmosphäre (54 %), interessante Arbeit (52 %) und die Wertschätzung durch Kollegen oder Kunden (41 %).

Allerdings berichten 79 der Befragten von übermäßiger Arbeitsbelastung, und 88 empfinden die täglichen Auswirkungen des Personalmangels als belastend. Mehr als die Hälfte gab an, dies habe erhebliche Auswirkungen auf ihre Arbeit.

Automatisierung gilt als wichtiger Faktor für die Jobzufriedenheit: 98 erklären, sie trage in gewissem Maße dazu bei, und bewerten sie mit einer durchschnittlichen Note von 7,1.

Nach energieraubenden Faktoren und Frustrationen wurde ebenfalls gefragt. Knappe Fristen und Arbeitsdruck (29 %), endlose kleine Aufgaben (20 %) und technische Probleme (13 %) sind die wesentlichen Ursachen für die tägliche Ermüdung. Viele Befragte wünschen sich eine geringere Arbeitsbelastung, eine bessere Führung und klarere Entwicklungsmöglichkeiten.

Generationsabhängige Unterschiede treten als weiteres Thema hervor: 66 berichten von Reibungen im Hinblick auf Ambitionen und Erwartungen an die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Unterdessen erklären 88 der Befragten, dass sie die Auswirkungen des Personalmangels spüren, und für 54 hat dies erhebliche Auswirkungen auf ihre tägliche Arbeitsbelastung.

Automatisierung und KI gelten als unverzichtbare Tools der Zukunft. Während Rechnungstellung und Berichtswesen bereits weitgehend automatisiert sind, sprechen sich die Teilnehmer für eine weitere Automatisierung der Kundeneingaben und der Dateiverwaltung aus.

Der von Wolters Kluwer durchgeführte Survey ergänzt die jüngsten Ergebnisse seines umfassenderen Berichts Future Ready Accountant, der Antworten von weltweit mehr als 2.300 Teilnehmenden analysierte. Laut dem Bericht sind die Niederlande mit einem Anteil von 55 der Unternehmen, die Cloud-Technologie umfassend einsetzen, führend bei der digitalen Transformation deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 31 %. Gleichzeitig liegen sie jedoch bei den Bildungsinvestitionen zurück.

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie eine widerstandsfähigere und zufriedenere Belegschaft aufbauen können: "Work Pressure or Job Satisfaction?"

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Buchhaltung, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer meldete für das Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 5,9 Mrd. EUR. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 21.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250805649693/de/

Contacts:

Medienkontakt

Alejandra Quintela

External Communications Manager Europe

Tax and Accounting

Wolters Kluwer Tax Accounting

Büro: +44 7980 908385

alejandra.quintela@wolterskluwer.com

Kathleen Iwens

Branding Communications Director Tax Accounting Europe

Wolters Kluwer Tax Accounting

Büro: +32 478 66 45 55

kathleen.iwens@wolterskluwer.com