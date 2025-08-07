Zürich - Die Zurich-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2025 die Ergebnisse leicht gesteigert. Dies gelang trotz höherer Belastungen aus Naturkatastrophen. Wachstum im Nichtleben- und vor allem im Lebengeschäft sowie gute Anlageergebnisse gaben Auftrieb. Der Gewinn der Zurich stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf 3,07 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab. In der ersten Jahreshälfte 2024 war der Gewinn bereits um gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
