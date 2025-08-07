Herausfordernde Marktbedingungen belasten den Umsatz (Rückgang um 4 % gegenüber dem Vorquartal auf 48 Mio. €)

Deutliche Verbesserung des operativen freien Cashflows auf 7 Mio. €

Netto-Cash-Position von 20 Mio. € (gegenüber 14 Mio. € zum Ende des ersten Quartals 2025)

Ergebnis je Aktie von 0,09 € bei einem Konzernergebnis von 1 Mio. €

Prognose für 2025 zurückgezogen

Delisting nicht mehr in Erwägung

DÜSSELDORF, 7. August 2025 - Der CLIQ-Konzern veröffentlicht heute seinen ungeprüften Halbjahresfinanzbericht 2025, der auf der Website des Konzerns unter https://cliqdigital.com/investors/financialreportingverfügbar ist.

Performance

in Millionen € Q2

2025 Q1

2025 Ver-änd. H1

2025 H1

2024 Veränd. Nordamerika 34 37 -7 % 71 95 -26 % Europa 9 9 +5 % 18 32 -44 % Lateinamerika 4 4 +11 % 8 7 +5 % Übrige 1 1 -27 % 2 7 -78 % Umsatzerlöse 48 50 -4 % 98 141 -31 % LTV1 (in €) 75 70 +7 % 72 80 -10 % CAC2 insgesamt -12 -15 -20 % -27 -54 -50 % EBITDA 3 3 +5 % 6 5 +34 % EBITDA-Marge 7 % 6 % 7 % 3 % Konzernergebnis 1 1 -43 % 1 1 +50 % Ergebnis je Aktie (unverwässert, in €) 0,09 0,16 -44 % 0,25 0,15 +67 %

Umsatzerlöse : Im 2. Quartal 2025 sank der Konzernumsatz gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 48 Millionen € nach 50 Millionen € im 1. Quartal 2025, was hauptsächlich auf die anhaltend schwierigen Marktbedingungen zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorquartal sank der Umsatz in Nordamerika im zweiten Quartal um 7 %, was auf den schwächeren US-Dollar zurückzuführen ist. Demgegenüber stieg der Umsatz in Europa und Lateinamerika sequenziell um 5 % bzw. 11 %.

: Im 2. Quartal 2025 sank der Konzernumsatz gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 48 Millionen € nach 50 Millionen € im 1. Quartal 2025, was hauptsächlich auf die anhaltend schwierigen Marktbedingungen zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorquartal sank der Umsatz in Nordamerika im zweiten Quartal um 7 %, was auf den schwächeren US-Dollar zurückzuführen ist. Demgegenüber stieg der Umsatz in Europa und Lateinamerika sequenziell um 5 % bzw. 11 %. Kundenakquisitionskosten insgesamt : Die Kundenakquisitionskosten insgesamt beliefen sich im Q2 2025 auf 12 Millionen € nach 15 Millionen € in Q1 2025 und lagen damit um 20 % unter dem Wert des ersten Quartals dieses Jahres. Die niedrigeren Kundenakquisitionskosten insgesamt spiegeln die Entscheidung des Konzerns wider, sich strategisch stärker auf die Profitabilität zu konzentrieren, und die damit verbundene Senkung der Ziel-CPA (Cost Per Acquisition, Kosten pro Akquisition).

: Die Kundenakquisitionskosten insgesamt beliefen sich im Q2 2025 auf 12 Millionen € nach 15 Millionen € in Q1 2025 und lagen damit um 20 % unter dem Wert des ersten Quartals dieses Jahres. Die niedrigeren Kundenakquisitionskosten insgesamt spiegeln die Entscheidung des Konzerns wider, sich strategisch stärker auf die Profitabilität zu konzentrieren, und die damit verbundene Senkung der Ziel-CPA (Cost Per Acquisition, Kosten pro Akquisition). EBITDA : Im 2. Quartal 2025 stieg das EBITDA trotz weiterer strategischer Personalkostensenkungen im Vergleich zum Vorquartal um 5 % auf 3 Millionen € nach 3 Millionen € im ersten Quartal 2025, und die EBITDA-Marge stieg entsprechend auf 7 % (Q1 2025: 6 %). Diese sequenzielle Verbesserung des EBITDA resultierte vor allem aus der Reduzierung der Kundenakquisitionskosten für die Gewinnung neuer Abonnenten sowie aus geringeren sonstigen Umsatzkosten und betrieblichen Aufwendungen, die im Einklang mit der Fokussierung des Konzerns auf Profitabilität umgesetzt wurden.

: Im 2. Quartal 2025 stieg das EBITDA trotz weiterer strategischer Personalkostensenkungen im Vergleich zum Vorquartal um 5 % auf 3 Millionen € nach 3 Millionen € im ersten Quartal 2025, und die EBITDA-Marge stieg entsprechend auf 7 % (Q1 2025: 6 %). Diese sequenzielle Verbesserung des EBITDA resultierte vor allem aus der Reduzierung der Kundenakquisitionskosten für die Gewinnung neuer Abonnenten sowie aus geringeren sonstigen Umsatzkosten und betrieblichen Aufwendungen, die im Einklang mit der Fokussierung des Konzerns auf Profitabilität umgesetzt wurden. Ergebnis je Aktie : Das unverwässerte Ergebnis je Aktie sank im Q2 2025 im Vergleich zum Vorquartal auf 0,09 € (Q1 2025: 0,16 €) bei einem Konzernergebnis von 0,5 Millionen € (Q1 2025: 0,9 Millionen €).

: Das unverwässerte Ergebnis je Aktie sank im Q2 2025 im Vergleich zum Vorquartal auf 0,09 € (Q1 2025: 0,16 €) bei einem Konzernergebnis von 0,5 Millionen € (Q1 2025: 0,9 Millionen €). Cashflow und Liquidität: Zum 30. Juni 2025 belief sich die Netto-Cash-Position des Konzerns auf 20 Millionen € (31.03.2025: 14 Millionen €). Der Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im 2. Quartal 2025 auf 7 Millionen € nach 3 Millionen € im 1. Quartal 2025. Der Anstieg ist hauptsächlich auf eine positive Veränderung des Working Capitals im Berichtszeitraum zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorquartal blieben die Mittelabflüsse aus Investitions- sowie aus der Finanzierungstätigkeit im Q2 2025 mit 1 Million € bzw. 0,4 Millionen € weitgehend stabil.





Operative Indikatoren

Kunden : Zum 30. Juni 2025 sank die Anzahl einmaliger zahlender Kunden für die gebündelten und Single-Content-Streamingdienste des Konzerns auf 0,6 Millionen (31.03.2025: 0,8 Millionen). Der Rückgang resultiert aus der stärkeren Fokussierung des Konzerns auf Profitabilität statt auf Umsatzwachstum. Dabei wurde der CPA stärker an den erwarteten durchschnittlichen Lifetime-Value (LTV) der Kunden angepasst, was zu einer geringeren Neukundenakquise führte.

: Zum 30. Juni 2025 sank die Anzahl einmaliger zahlender Kunden für die gebündelten und Single-Content-Streamingdienste des Konzerns auf 0,6 Millionen (31.03.2025: 0,8 Millionen). Der Rückgang resultiert aus der stärkeren Fokussierung des Konzerns auf Profitabilität statt auf Umsatzwachstum. Dabei wurde der CPA stärker an den erwarteten durchschnittlichen Lifetime-Value (LTV) der Kunden angepasst, was zu einer geringeren Neukundenakquise führte. Lifetime-Value eines Kunden : Im Q2 2025 stieg der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value eines Kunden (LTV) im Vergleich zum Vorquartal um 7 % auf 75 € (Q1 2025: 70 €). Dieser sequenzielle Anstieg ist hauptsächlich auf die Akquisition höherwertiger, profitablerer Neukunden zurückzuführen.

: Im Q2 2025 stieg der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value eines Kunden (LTV) im Vergleich zum Vorquartal um 7 % auf 75 € (Q1 2025: 70 €). Dieser sequenzielle Anstieg ist hauptsächlich auf die Akquisition höherwertiger, profitablerer Neukunden zurückzuführen. Lifetime-Value der Kundenbasis: Zum 30. Juni 2025 sank der Lifetime-Value der Kundenbasis (LTVCB) gegenüber dem Ende des ersten Quartals (31.03.2025: 101 Millionen €) um 12 Millionen € auf 89 Millionen €. Der niedrigere LTVCB resultierte aus dem Rückgang der Kundenzahl. Der LTVCB stellt den zukünftigen Umsatzerlös dar, der mit zahlenden Kunden zum Berichtszeitpunkt über ihre geschätzte individuelle Restlebenszyklusdauer erwartet wird.





Ausblick

Nach dem Bilanzstichtag wurde der CLIQ-Konzern von seinen Zahlungsdienstleistern darüber informiert, dass bestimmte Kartensysteme und Acquiring-Banken die Verarbeitung von Zahlungen, die von bestehenden Kunden von CLIQ Digital autorisiert wurden, nicht mehr zulassen. Der Hintergrund dieser Ablehnungen sind bedeutende Entwicklungen im Ökosystem des digitalen Zahlungsverkehrs, die durch neu angekündigte weltweite regulatorische Standards, die von Kreditkartenunternehmen und Acquiring-Banken eingeführt wurden, vorangetrieben werden.

Diese neuen Standards schränken derzeit die Fähigkeit der Gesellschaft ein, Zahlungen von einem Teil seiner bestehenden Kundenbasis zu verarbeiten und neue Kunden zu gewinnen. Die kürzlich geführten Gespräche haben nicht zu einer kurzfristigen Lösung geführt, so dass CLIQ Digital jetzt davon ausgeht, dass die Auswirkungen erheblich sein werden, und hart daran arbeitet, wieder neue Kunden zu gewinnen und den verlorenen Zahlungsprozess wiederherzustellen.

Derzeit kann CLIQ die finanziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den Konzern nicht zuverlässig quantifizieren, da weitere Informationen von seinen Zahlungsdienstleistungspartnern erforderlich sind, um das volle Ausmaß des Risikos zu beurteilen. CLIQ geht jedoch davon aus, dass diese Änderungen einen wesentlichen negativen Einfluss auf die Umsatzerlöse im verbleibenden Teil des laufenden Geschäftsjahres haben werden.

Infolgedessen werden das erwartete EBITDA und bestimmte Bilanzpositionen - insbesondere die aktivierten Vertragskosten - sowie die nichtbilanzielle operative Kennzahl Lifetime-Value der Kundenbasis (LTVCB) negativ beeinflusst werden.

In Anbetracht der erhöhten Unsicherheit und der Unmöglichkeit, die finanziellen Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt in vollem Umfang abzuschätzen, nimmt der Vorstand hiermit bis auf Weiteres die zuvor kommunizierte Prognose der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zurück.

Dylan Media

Am 18. Juni 2025 hat Dylan Media CLIQ offiziell darüber informiert, dass sie nun mehr als 25 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält, und gestern bekannt gegeben, dass sie auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 21. August 2025 gegen den unter Tagesordnungspunkt 7 angekündigten Beschlussvorschlag stimmen wird. Dieser (ursprünglich von Dylan Media selbst verlangte) Tagesordnungspunkt betrifft ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien und eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien. Dylan Media hat die Ansicht geäußert, dass die Liquiditätssicherung im aktuellen Umfeld die vernünftigste kurzfristige Strategie darstellt und Dylan Media derzeit daher ein öffentliches Teilrückkaufangebot der Gesellschaft nicht mehr unterstütze.

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des aktuellen Geschäftsumfelds hat der Vorstand heute beschlossen, derzeit kein Delisting von der Börse mehr zu erwägen.

Derzeit halten Dylan Media zusammen mit Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats von CLIQ rund 41 % des Grundkapitals des Unternehmens.

Stellungnahme des Vorstands

"Während sich unsere EBITDA-Marge im zweiten Quartal verbesserte, wurde die Gesamtperformance durch den schwachen US-Dollar, anhaltende Marktturbulenzen und einmalige Kosten beeinträchtigt. Nach den jüngsten Störungen im Zahlungsökosystem haben wir unseren Ausblick für 2025 zurückgezogen, Dylan Media unterstützt einen außerbörslichen Aktienrückkauf nicht mehr und ein Delisting wird derzeit nicht mehr in Betracht gezogen", sagte CEO Luc Voncken.

Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert.

Zum 30. Juni 2025 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 109 Mitarbeiter aus 28 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen und weitere Informationen zu CLIQ. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn.

1 Erwarteter durchschnittlicher Lifetime-Value eines Kunden

2 Kundenakquisitionskosten