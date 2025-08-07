Die Allianz hat einmal mehr eindrucksvoll abgeliefert. Der Versicherer hat im zweiten Quartal den Gewinn deutlich nach oben geschraubt. Dem Unternehmen zufolge steuerten sämtliche Geschäftsbereiche zum starken Ergebnis bei. Die Jahresziele seien zudem voll auf Kurs. Doch ist gut auch gut genug?Im zweiten Quartal 2025 meldet der Branchenprimus einen Anstieg des Nettogewinns um 13 Prozent auf 2,84?Milliarden Euro - klar über den 2,76?Milliarden Euro der Konsensprognose der Analysten.Besonders gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
