sino AG | High End Brokerage: 109.151 Orders im Juli, Ingo Hillen vorzeitig bis zum 31.07.2028 zum Vorstand der sino AG bestellt



07.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Düsseldorf, 7. August 2025



Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Juli 109.151 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 26,05 % gegenüber dem Vormonat (+103,29 % ggü. Juli 2024).

Juli 2025 Juni 2025 Juli 2024 Orders gesamt 109.151 86.590 53.693 Wertpapier-Orders 106.593 81.300 50.662 Future-Kontrakte 7.545 10.199 7.373

Im Juli lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 176,27 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 2,69 % gegenüber dem Vormonat (+37,75 % ggü. Juli 2024). Per 31.07.2025 wurden bei der sino AG 298 Depots betreut (-1,32 % ggü. Vormonat).



Ingo Hillen ist vom Aufsichtsrat der sino AG vorzeitig zum Vorstand des Unternehmens bis zum 31.07.2028 bestellt worden. Die ursprüngliche Bestellung datiert bis zum 30.09.2026.

Dr. Marcus Krumbholz, Aufsichtsratsvorsitzender der sino AG: "Der gesamte Aufsichtsrat und auch ich persönlich freue mich sehr, dass wir Ingo Hillen vorzeitig für eine Vertragsverlängerung gewinnen konnten. Zusammen mit Karsten Müller ist der Vorstand ideal besetzt, so dass der Grundstein für den weiteren Geschäftserfolg der sino AG gelegt ist."



"Ich freue mich sehr über die Entscheidung und darauf, die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Ingo Hillen in den nächsten Jahren fortzusetzen", erklärt Karsten Müller, Vorstand der sino AG.



"Ich bedanke mich herzlich bei unserem Aufsichtsrat für sein Vertrauen und freue mich sehr auf die nächsten Jahre bei der sino AG in bewährter Zusammenarbeit mit meinem Kollegen Karsten Müller und unserem exzellenten Team. Wir haben noch viel vor", so Ingo Hillen, Gründer und Vorstandsvorsitzender der sino AG.



