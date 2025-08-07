Bern - Der Gesundheitskonzern Galenica setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. Nachdem das Unternehmen in den ersten sechs Monaten 2025 weiter gewachsen ist, erhöhte es am Donnerstag dank Sondereffekten die Prognose für den operativen Gewinn. Im ersten Semester setzte Galenica annähernd 2 Milliarden Franken um, ein Plus von 5 Prozent, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Damit hat die Gruppe das Wachstumstempo der ersten vier Monate, als die Einnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab