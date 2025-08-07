Zürich - GAM hat im ersten Halbjahr 2025 erneut einen hohen Verlust geschrieben. Die verwalteten Vermögen sind bei erneuten Nettomittelabflüssen weiter deutlich geschrumpft. Der Asset-Manager sieht seine Transformation nun als abgeschlossen an und will sich künftig auf Wachstum konzentrieren. Für das erste Halbjahr 2025 resultierte ein erneuter Nettoverlust von 40,7 Millionen nach einem Minus von 39,1 Millionen Franken im gleichen Zeitraum des Vorjahres. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
