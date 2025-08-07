Infineon hat in dieser Woche mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2024/25 die Margenprognose erneut angehoben - nachdem der Chipriese sie im Mai noch wegen befürchteter Zollauswirkungen gesenkt hatte. Zudem mehren sich laut CEO Jochen Hanebeck die Anzeichen für eine Aufwärtsbewegung. Analysten lobten vor allem die besser als erwartet ausgefallene Profitabilität. In der Folge steigen auch die Kursziele.Über die Quartalszahlen und die Hintergründe der angehobenen Jahresprognose hatte DER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
