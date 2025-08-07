© Foto: VCG - picture allianceAppLovin überzeugt mit starken Quartalszahlen und setzt auf seine neue AXON-Plattform. Die Aktie fällt dennoch!AppLovin Corporation hat im zweiten Quartal 2025 alle Erwartungen deutlich übertroffen. Trotz eines Umsatzsprungs um 77 Prozent auf 1,26 Milliarden US-Dollar und einer beeindruckenden EBITDA-Marge von 81 Prozent fällt die Aktie im europäischen Handel um 5,4 Prozent. Die Aktie von AppLovin ist seit Jahresbeginn über 20 Prozent gestiegen (Stand: 8:00 Uhr MESZ). Starkes Quartal Im abgelaufenen Quartal erzielte AppLovin ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,39 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 2,32 US-Dollar. Auch das GAAP-Ergebnis lag mit 2,28 US-Dollar über den …Den vollständigen Artikel lesen ...
