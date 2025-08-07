Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Rheinmetall | Allianz | Telekom - Chancen bei Fortinet und Applovin - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 - Für mehr Börsenlounge und Austausch mit der Community, schaut doch mal auf dem Discord rein: https://discord.gg/BHfHc8WFSF 00:00 Begrüßung DAX - wieder über 24.000 Punkten Thema des Tages: Cybersecurity-Aktien Applovin - Aktie verliert nach Zahlen DraftKings - Glücksspiel boomt Elf Beauty - es geht ordentlich abwärts IONQ - Verlust wird größer McDonalds - überzeugende Zahlen Walt Disney - Ausblick überschattet gute Zahlen Uber - solide, aber nicht außergewöhnlich Shopify - Kurs jetzt ausgereizt - Rheinmetall - Umsatzwachstum kleiner als erartet Telekom - Prognoseerhöhung nützt nichts Allianz - glänzende Zahlen Merk - gemischte Zahlen Henkel - Prognose gesenkt Deutz - Aktie zieht kräftig an Depot - Corning mit nächstem Kurssprung Zuschauerfragen