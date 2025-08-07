DJ PTA-News: Montana Aerospace: Vicky Welvaert wird als Mitglied in die Geschäftsleitung von Montana Aerospace bestellt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Vicky Welvaert wird als Mitglied in die Geschäftsleitung von Montana Aerospace bestellt

Vicky Welvaert_Group CHRO

[ Fotos /PDFs ]

Reinach (pta000/07.08.2025/08:30 UTC+2)

Der Verwaltungsrat der Montana Aerospace AG bestellt Vicky Welvaert mit sofortiger Wirkung zum Mitglied der Geschäftsleitung.

In ihrer Rolle als Chief Human Resources Officer (CHRO) verantwortet sie weiterhin die strategische Ausrichtung und Umsetzung der Personal-, ESG- und Kommunikationsagenden auf Konzernebene und formt mit Kai Arndt und Michael Pistauer die Geschäftsleitung.

"Vicky Welvaert war als Group CHRO seit Juni 2023 Teil des erweiterten Managements und hat sich seither mit außerordentlichem Engagement eingebracht", sagt Michael Tojner, Verwaltungsratsvorsitzender und Mehrheitseigentümer der Montana Aerospace. "Mit ihr gewinnen wir für die Geschäftsleitung eine bewährte Führungspersönlichkeit, die die Bereiche ESG, Kommunikation und Personal-entwicklung eng miteinander verbindet. Dank ihrer umfangreichen operativen Erfahrung treibt sie diese Bereiche aktiv und praxisorientiert voran. Das macht sie zur idealen Besetzung, um Montana Aerospace weiter zu stärken. Es freut mich, dass sie nun als Mitglied gemeinsam mit Kai Arndt und Michael Pistauer die Geschäftsleitung bildet."

Technisches Verständnis, globale Führungserfahrung und ESG-Kompetenz Die gebürtige Belgierin hat einen Masterabschluss in Elektromechanik von der Universität Gent und verfügt über nahezu 30 Jahre internationale Führungserfahrung. Sie war unter anderem beim US-amerikanischen Automobilkonzern General Motors in Belgien im Bereich Operations tätig und arbeitete zuletzt als CHRO bei Asco Industries, einer Division von Montana Aerospace. Damit vereint sie technisches Verständnis mit umfassender HR-Kompetenz.

Seit 1. Juni 2023 verantwortete Welvaert als Group CHRO strategische und operative Themen wie die Bereiche Human Resources, Corporate Marketing sowie ESG. Besonders ihre Nähe zur Produktion und ihr Verständnis für die Hebel operativer Exzellenz machen sie zu einer Schlüsselfigur in der weiteren Transformation des Unternehmens.

Mit dieser personellen Verstärkung in der Geschäftsleitung unterstreicht Montana Aerospace seinen Anspruch, sowohl als technologisch führendes als auch als nachhaltig agierendes Industrieunternehmen weiter zu wachsen.

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Energiewirtschaft spezialisiert hat. Alle Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Werkstoffkompetenz und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Die rund 7.600 hochqualifizierten Fachkräfte von Montana Aerospace entwerfen, entwickeln und produzieren an 22 Standorten auf vier Kontinenten wegweisende Technologien für die Luft- und Raumfahrt sowie die Energieindustrie von morgen auf Basis von Aluminium, Titan, Stahl, Verbundwerkstoffen und Kupfer.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Montana Aerospace Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 28 41 E-Mail: communication@montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754548200865 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 02:30 ET (06:30 GMT)