von Bob Buchheit Moneycab.com: Here Pistauer, trotz einem um 80 Prozent höheren operativen Erfolgs hat die Anlegergemeinde Ihre 9-Monatszahlen nicht goutiert und die Montana-Aerospace-Aktie zweistellig nach Süden geschickt. Hatte man mehr erwartet? Michael Pistauer: Wir gehen davon aus, dass die neue Guidance für 2025 und 2026 teilweise anders aufgefasst wurde und möchten daher gerne zusätzlich Klarheit schaffen. Denn Montana Aerospace berichtet ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.