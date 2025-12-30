Reinach - Montana Aerospace ernennt per Anfang 2026 einen neuen CEO und einen neuen Finanzchef. Die Anpassungen folgen gemäss Mitteilung vom Dienstag auf die Neupositionierung als reines Luft- und Raumfahrtunternehmen nach der Veräusserung des E-Mobility-Segments im November 2024 sowie des Energy-Segments im September 2025. Alleiniger CEO beim Luft- und Raumfahrtzulieferer wird Kai Arndt. Er war bislang Co-CEO und verantwortete das Luftfahrtsegment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab