PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: Anpassung der Managementstruktur nach erfolgreicher Portfoliooptimierung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Montana Aerospace AG: Anpassung der Managementstruktur nach erfolgreicher Portfoliooptimierung

Group Management Montana Aerospace AG

Reinach (pta000/30.12.2025/07:00 UTC+1)

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochvertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, gibt heute eine wichtige Veränderung in der Geschäftsleitung bekannt.

Nach der erfolgreichen strategischen Portfoliooptimierung - einschließlich der Veräußerung des E-Mobility-Segments im November 2024 sowie des Energy-Segments im September 2025 - ist Montana Aerospace nun als reines Luft- und Raumfahrtunternehmen positioniert. Im Zuge dieser Fokussierung passt die Gesellschaft ihre Managementstruktur an, um die zukünftige Ausrichtung optimal zu unterstützen.

Michael Pistauer, bisher Co-CEO und CFO der Gruppe, wurde bereits am 20. Mai 2025 in den Verwaltungsrat der Montana Aerospace AG gewählt und wird sich nun vollständig auf diese Rolle konzentrieren. In dieser Funktion wird er die langfristige strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft begleiten.

Patrick Maurer, seit August 2022 Teil der Montana Aerospace und derzeit CFO des Aerostructures-Segments wird zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der Montana Aerospace AG ernannt.

Kai Arndt, bisher Co-CEO und verantwortlich für das Segment Aerostructures, übernimmt die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) der Montana Aerospace AG.

Michael Tojner, Verwaltungsratspräsident der Montana Aerospace AG: "Michael Pistauer war Gründungspartner der Montana Aerospace und wesentlich für das IPO im Jahr 2021 sowie die beachtliche operative Entwicklung des Unternehmens verantwortlich. Ich danke ihm als Freund, Verwaltungsrat und Aktionär der Montana Aerospace. Michael wird dem Unternehmen weiterhin sehr aktiv verbunden bleiben. Mit Patrick Maurer übernimmt ein neuer CFO, der den eingeschlagenen Kurs gemeinsam mit der bestehenden Geschäftsleitung fortführen wird. Ich wünsche ihm für diese Aufgabe viel Erfolg."

Diese Änderungen treten mit 1.1.2026 in Kraft.

Pressefoto Management Montana Aerospace AG v. l. n. r.: CFO Patrick Maurer, CHRO Vicky Welvaert, CEO Kai Arndt (c) Sarah Katharina Photography für Montana Aerospace AG

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.200 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

