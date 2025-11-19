DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace sichert sich Verlängerung von bedeutendem Mehrjahresvertrag mit Airbus - für die Lieferung von Aluminiumextrusionen für die gesamte Airbus-Flugzeugfamilie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Montana Aerospace sichert sich Verlängerung von bedeutendem Mehrjahresvertrag mit Airbus

für die Lieferung von Aluminiumextrusionen für die gesamte Airbus-Flugzeugfamilie

Contract Extension Airbus

[ Fotos /PDFs ]

Reinach (pta000/19.11.2025/09:38 UTC+1)

Der stark vertikal integrierte Luft- und Raumfahrtzulieferer Montana Aerospace gibt heute die Erneuerung seines langfristigen Liefervertrags mit Airbus bekannt. Im Rahmen dessen wird die Unternehmensdivision Universal Alloy Corporation (UAC) mit Standorten in den USA und Europa eine Vielzahl an Extrusionsteilen aus Aluminium für die Airbus-Flugzeugfamilie liefern.

Die UAC Standorte in den USA und Europa sind seit mehr als zwei Jahrzehnten zuverlässige Lieferanten für Airbus. Mit der Vertragsverlängerung bekräftigt Airbus sein Vertrauen in den weltweiten Marktführer für schwere und leichte Extrusionen in der Luft- und Raumfahrt. Damit ist die Lieferung wichtiger Strukturkomponenten für die gesamte Airbus-Flugzeugfamilie gesichert. Ein erheblicher Teil dieser Extrusionen wird einer weiteren internen Verarbeitung unterzogen, die durch die robuste vertikale Integration von Montana Aerospace ermöglicht wird. Die interne Verarbeitung umfasst die CNC-Bearbeitung, eine fortschrittliche Oberflächenbehandlung und eine umfassende Teilmontage. Diese integrierte Wertschöpfungskette gewährleistet maximale Effizienz, uneingeschränkte Qualität und langfristige Versorgungssicherheit.

Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace, erklärt: "Die heutige Vertragsverlängerung ist ein Meilenstein in unserer Partnerschaft mit Airbus. Sie unterstreicht die Schlüsselrolle von Montana Aerospace als führendem Hersteller von Strukturteilen für die Luft- und Raumfahrtindustrie und bestätigt unsere laufenden Investitionen in Kapazitäten, Technologie sowie unsere One-Stop-Shop-Strategie für die Luft- und Raumfahrt."

Montana Aerospace verlängert Zusammenarbeit mit Airbus Montana Aerospace ist ein weltweit führender Hersteller hochfester Extrusionsteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Die langjährige Zusammenarbeit mit Airbus basiert auf konstanter Zuverlässigkeit und außergewöhnlicher Qualität. Derzeit liefert Montana Aerospace eine Vielzahl von Komponenten für zahlreiche Airbus-Programme - von Schmalrumpf-Modellen bis hin zu Langstreckenflugzeugen - und leistet damit einen bedeutenden Beitrag zur gesamten Airbus-Produktfamilie. Die zahlreichen renommierten SQIP- Awards, die das Unternehmen von Airbus erhalten hat, zeigen einmal mehr die herausragende Leistung in Qualität, Liefersicherheit und Prozessexzellenz.

Extrusion - eine Schlüsseltechnologie für die Luft- und Raumfahrt Die Extrusionstechnologie ist für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt unverzichtbar, da sie die Produktion leichter und dennoch hochstabiler Bauteile mit maximaler Gestaltungsfreiheit und Effizienz ermöglicht. Montana Aerospace hat seine Extrusionskapazitäten in den letzten Jahren erheblich erweitert: Im Jahr 2021 eröffnete das Unternehmen ein zweites hochmodernes Werk in Rumänien, das mit Pressen für Aluminium, Titan und Spezialstähle ausgestattet ist. Im Jahr 2024 nahm das Unternehmen Europas größte Aluminiumpresse sowie eine Billet-Gießanlage in Betrieb, die das Gießen von Legierungen und vollständiges Recycling ermöglicht, um aktuelle sowie zukünftige Produktionsraten zu bedienen. Diese Investitionen stärken die Position von Montana Aerospace als weltweit führenden Anbieter im Bereich der Extrusionsfertigung und unterstreichen den einzigartigen One-Stop-Shop-Ansatz des Unternehmens: Kunden profitieren von der Entwicklung und Konstruktion bis hin zur Produktion von vollständig integrierten Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Durch die Kombination dieses umfassenden Angebots mit energieeffizienten Fertigungsprozessen, bei denen Aluminiumabfall aus der eigenen Produktion vollständig wiederverwertet wird, reduziert Montana Aerospace aktiv den CO2-Fußabdruck in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Durch diese Vertragsverlängerung bestätigt Airbus Montana Aerospace als strategischen Partner für die Zukunft und unterstreicht zugleich die Rolle des Unternehmens als technologischer Innovationsführer und zuverlässiger Zulieferer für die globale Luft- und Raumfahrtindustrie.

Pressefoto: von links nach rechts: Kai Arndt - Co-CEO Montana Aerospace; Dominique Arnal - Senior VP - Head of Procurement Material & Detail Parts, Airbus; Paul Andreucci - CCO Montana Aerospace; Olivier Maillard - HO Metallic Raw Material Fasteners Procurement, Airbus

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist eine international tätige Industriegruppe, die sich auf die Entwicklung und Fertigung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt spezialisiert hat. Ihre Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Expertise und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gelten. Als echter One-Stop-Shop bietet Montana Aerospace integrierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Herstellung kundenspezifischer Legierungen in den eigenen Gießereien über Extrusion, Bearbeitung, Oberflächenbehandlung bis hin zur Vor-Montage. Dadurch profitieren Kunden von einem nahtlosen End-to-End-Service, der kürzere Lieferzeiten, reduzierte Beschaffungskomplexität und hohe Flexibilität ermöglicht.

Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro (einschließlich Energie- und E-Mobilitäts-Segment). Montana Aerospace beschäftigt rund 6.200 hochqualifizierte Mitarbeitende an 16 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien, die mit Aluminium, Titan, Stahl und Verbundwerkstoffen modernste Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

About Universal Alloy Corporation (UAC) Universal Alloy Corporation, eine Division der Montana Aerospace AG, ist ein weltweit führender Hersteller und hoch integrierter Produzent von Strukturbauteilen und Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Durch innovative Produktentwicklung, exzellenten Service und ein globales Fertigungsnetzwerk hat sich UAC als Marktführer im Bereich hochkomplexer stranggepresster und mechanisch bearbeiteter Komponenten für strukturelle Anwendungen - etwa für Rumpf- und Flügelbauteile - etabliert. Mit modernen Produktionsstätten auf drei Kontinenten - Nordamerika, Europa und Asien - beschäftigt UAC, eine Division der Montana Aerospace AG, rund 4.300 Mitarbeitende.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Montana Aerospace Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 28 41 E-Mail: communication@montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763541480778 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 03:38 ET (08:38 GMT)