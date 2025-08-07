Die Entwicklung der Aktie von Rio Tinto ließ in den vergangenen Wochen und Monaten weiterhin keine Freudensprünge zu. Immerhin erhalten die Anteilseigner beim britischen Bergbauriesen seit vielen Jahren eine konstant hohe Dividende. Nun naht der Stichtag für die Auszahlung der ersten Halbjahresdividende des Fiskaljahres 2025. So werden die Rio-Tinto-Titel am 14. August ex-Dividende gehandelt. Jeder, der die Aktie am Ende des Handelstages am 14. August im Depot hatte und dadurch den Dividendenabschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär