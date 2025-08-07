Gut 56 Milliarden Dollar Börsenwert. Die Aktie von Alnylam fasziniert die Pharma- und Biotech-Szene, Top-Zahlen zum zweiten Quartal haben die Rally beim RNAi-Spezialisten abermals befeuert. Kaum zu glauben, dass die technologischen Wurzeln des Aktienreport-Tipps bis nach Oberfranken in Bayern reichen.Alnylam hat auf Basis der RNAi-Technologie mehrere Produkte zur Zulassung geführt. Vor allem die Zulassungserweiterung von Amvuttra, einem Medikament zur Behandlung der hereditären Transthyretin-Amyloidose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär