© Foto: Alexander Pohl - NurPhotoDer Versicherungsriese nimmt nach einem überraschend starken ersten Halbjahr 2025 Kurs auf das Gewinnziel von 15 bis 17 Milliarden Euro für das Gesamtjahr. Die Aktie springt an!Mit einem operativen Gewinn von 8,6 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten, was einen Rekordwert darstellt, sieht sich der DAX-Konzern auf bestem Weg, das obere Ende der angestrebten Zielspanne zu erreichen. Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte erklärte, dass der positive Trend auch mit einem Rückgang der Katastrophenschäden zusammenhänge. Im zweiten Quartal 2025 steigerte die Allianz ihr Geschäftsvolumen um rund 4 Prozent auf 44,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn kletterte um 12 Prozent auf 4,4 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
