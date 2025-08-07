Rüstungswende im Depot?: Rheinmetall: Gigantischer Auftragsbestand - aber kann die Aktie noch liefern?

Anzeige / Werbung
Der Verteidigungsgigant wächst, investiert und transformiert - aber der Markt verlangt jetzt Beweise. Wie wir Rheinmetall einschätzen, was wir daraus machen und wann der nächste Impuls kommt.
Es ist selten, dass eine Aktie gleichzeitig das Symbol für Stabilität und für Spannung ist. Doch bei Rheinmetall trifft genau das zu.
Der Markt sieht ein Bollwerk der Verteidigungsindustrie, einen Profiteur geopolitischer Zeitenwenden. Ich sehe zusätzlich etwas anderes: eine Aktie, die vor Kraft kaum laufen kann - aber genau deshalb gefährlich wird.
Denn: Rheinmetall hat geliefert. Politisch. Strategisch. Operativ. Der Auftragsbestand liegt bei 63 Milliarden Euro - ein Rekord. Die NATO rüstet, der Westen schließt die Lücken, und Rheinmetall steht mitten im Zentrum dieser Aufholjagd.
Aber an der Börse geht es nicht nur um Aufträge. Es geht darum, wie effizient du sie abarbeitest - und ob du's rechtzeitig tust.
CHANCEN UND RISIKEN - OHNE WEICHZEICHNER
?? Fundamental: Gute Probleme sind immer noch Probleme
- Umsatz H1 2025: +24% auf 4,735 Mrd. EUR
- Ergebnis je Aktie: +19%
- Aber: Operative M... DEN VOLLSTÄNDIGEN ARTIKEL LESEN
