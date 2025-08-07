SMA hat im ersten Halbjahr 2025 einen Verlust von 42 Millionen Euro eingefahren. Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen in den Bereichen Gewerbe und Privatsektor ist weiterhin schwach. Im Segment Großprojekte konnte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis aber verbessern. Die SMA Solar Technology AG hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt und hat einen Verlust verzeichnet. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 684,9 Millionen Euro nach 759,3 Millionen Euro im Vorjahr. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
