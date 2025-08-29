Die SMA-Tochter Altenso realisiert für das Portfolio der Münchener Mega einen weiteren Batteriegroßspeicher. Das Projekt in Höxter soll über eine Leistung von 130 MW verfügen und 2027 in Betrieb gehen. Die SMA Altenso (Altenso) und der Münchner Vermögensverwalter Meag haben eine Vereinbarung über ein zweites gemeinsames Batteriespeicherprojekt getroffen. Nach dem Batteriespeicherprojekt in Metelen verkauft Altenso Meag eine schlüsselfertige Lösung in Höxter, beide Nordrhein-Westfalen. Der aus eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
