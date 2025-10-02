Vier Woche nach der letzten Gewinnwarnung verkündet SMA erneut Hiobsbotschaften. Bis 2026 sollen weitere 300 Jobs in Deutschland wegfallen. Insgesamt sollen zusätzlich 100 Millionen Euro eingespart werden. SMA Solar Technology AG plant, die Maßnahmen zur Restrukturierung und Transformation des Solargeschäfts weiter auszubauen und 300 Jobs in Deutschland zu streichen. Erst Anfang September hatte der Vorstand im Zuge einer Gewinnwarnung ein Kostensenkungsprogramm angekündigt. Das reicht offenbar nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
