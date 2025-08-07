Im ersten Halbjahr 2025 steigert die Aareal Bank ihr bereinigtes Betriebsergebnis um 21 % auf 223 Mio. € (H1 2024: 185 Mio. €), davon entfielen allein 116 Mio. € auf Q2. Der Zinsüberschuss bleibt mit 473 Mio. € trotz Niedrigzinsumfeld auf hohem Niveau (-11 % vs. H1 2024). Die Cost-Income-Ratio sinkt dank strikter Kostendisziplin auf starke 32 %. Auch die Risikoposition verbessert sich: Risikovorsorge fällt um 34 % auf 116 Mio. €, NPL-Volumen bleibt stabil bei 1,4 Mrd. €. Mit dem Einstieg in die Assetklasse Data Center und dem Vorantreiben der Strategie Aareal Ambition ist die Bank bestens gerüstet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
