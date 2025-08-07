© Foto: Stefan Puchner/dpaTrotz eines soliden Umsatzwachstums und der Bestätigung der Jahresziele belasten Zölle und Währungsrisiken das Ergebnis des MDAX-Konzerns. Anleger strafen die Carl-Zeiss-Aktie gnadenlos ab.Die gute Nachricht zuerst: Der Jenaer Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 positive Impulse aus der Übernahme von Dutch Ophthalmic Research verzeichnet. Doch trotz eines soliden Umsatzwachstums und der Bestätigung der Jahresziele kämpfte das Unternehmen im abgelaufenen Quartal mit erheblichen Herausforderungen. Währungsrisiken und steigende US-Handelszölle belasteten das Geschäftsergebnis. Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann …Den vollständigen Artikel lesen ...
