Donnerstag, 07.08.2025
WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
07.08.25 | 15:29
29,780 Euro
-4,89 % -1,530
Branche
Telekom
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
TecDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE TELEKOM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE TELEKOM AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
Markus Weingran
07.08.2025 15:27 Uhr
190 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Cybersecurity im Check!: Rheinmetall | Allianz | Telekom - Chancen bei Fortinet und Applovin?

Heute hagelt es Zahlen von DAX-Konzernen. Zwei große Titel überraschen dabei negativ - Rheinmetall und Telekom. Beide Aktien zieren das Ende des Leitindex. Waren die Zahlen so schlecht oder sollten Anleger zugreifen?Fortinet gab am Mittwoch eine Umsatzprognose für das dritte Quartal heraus, die unter den Erwartungen der Wall Street liegt. Dies ist auf die Zurückhaltung vieler Unternehmen bei Investitionen zurückzuführen, die sich aus weit verbreiteten makroökonomischen Unsicherheiten ergeben, insbesondere aus den globalen Handelskonflikten. Die laufenden globalen Handelsverhandlungen unter der Leitung von US-Präsident Donald Trump haben ein unsicheres wirtschaftliches Umfeld geschaffen, …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.