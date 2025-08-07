Allianz und Rheinmetall im Fokus - DAX tastet sich vor

Mit einem Hauch von Zuversicht startet der deutsche Aktienmarkt in den Tag: Der DAX zeigt sich am Donnerstagmorgen leicht im Plus, bleibt dabei aber richtungslos. Auch die US-Indizes präsentieren sich in den frühen Indikationen verhalten - ein Marktbild, das von abwartender Haltung und vorsichtiger Risikobereitschaft geprägt ist.

Makroökonomischer Überblick:

Die deutsche Außenhandelsbilanz bleibt hinter den Erwartungen zurück. Ausschlaggebend dafür sind vor allem deutlich gestiegene Importe, die den Überschuss spürbar schmälerten. Die Exporte hingegen verzeichneten ein solides Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat - ein Lichtblick in einem insgesamt herausfordernden Umfeld. Die Zahlen spiegeln die zunehmenden Spannungen im globalen Handel und die strukturellen Belastungen für die deutsche Exportwirtschaft wider.

Spannung verspricht auch der Nachmittag: Die Bank of England veröffentlicht ihre Zinsentscheidung. Erwartet wird eine Senkung von 4,25 auf 4,00 Prozent - ein Schritt, der angesichts der jüngsten Konjunktursignale als geldpolitische Lockerung interpretiert werden könnte und auch für die europäischen Märkte von Bedeutung ist.

Aktien im Fokus:

Rheinmetall bleibt auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 24 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, das operative Ergebnis legte um 18 Prozent zu. Besonders das Munitionsgeschäft glänzte mit einem Rekordumsatz. Konzernchef Papperger sieht das Unternehmen auf dem Weg zum globalen Rüstungschampion und kündigt die Eröffnung der größten Munitionsfabrik Europas an. Trotz der starken Zahlen zeigt sich die Aktie zum Handelsstart schwächer. Hintergrund könnten neue Friedenssignale im Ukraine-Konflikt sein, die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlassen.

Allianz hingegen sorgt für positive Impulse. Die Aktie reagierte vorbörslich freundlich auf die heute veröffentlichten Quartalszahlen. Der Versicherer überraschte mit einem operativen Gewinn von 4,4 Milliarden Euro im zweiten Quartal - ein Plus von zwölf Prozent und deutlich über den Erwartungen. Geringere Katastrophenschäden und ein starkes Schaden-Unfall-Geschäft trugen maßgeblich zum Rekordhalbjahr bei. Mit einem Halbjahresgewinn von 8,6 Milliarden Euro sieht sich der Konzern auf gutem Weg, das Jahresziel von bis zu 17 Milliarden Euro zu erreichen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Bayer AG Bull UG0GD8 8,51 16,675267 EUR 3,55 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG2ZTM 25,75 26501,049157 Punkte 9,31 Open End Rheinmetall AG Bull UG58J1 35,60 1377,5215 EUR 4,4 Open End DAX® Bear UG2LEK 12,66 25212,988089 Punkte 7,48 Open End DAX® Bull UG5B30 15,16 22449,862614 Punkte 16,02 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2025; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Electronic Arts Inc. Call UG5FB6 1,84 170,00 USD 4,3 16.12.2026 DAX® Call UG7GF8 3,00 24000,00 Punkte 40,7 22.08.2025 Lam Research Corp. Call HD8LMM 0,14 130,00 USD 25,96 14.01.2026 RENK Group AG Call UG78VH 0,87 72,00 EUR 4 17.12.2025 E.ON SE Call UG48Q4 1,43 16,00 EUR 6,93 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2025; 10:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UG46FK 6,91 1189,281321 EUR 3 Open End TSMC Ltd. Long HD2TBP 14,32 173,573726 USD 4 Open End Deutsche Telekom Long UG4YSE 1,33 26,469 EUR 10 Open End DAX® Short HD6QH1 0,93 27911,229182 Punkte -6 Open End Microsoft Corp. Long UG8PN3 10,78 490,060455 USD 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.08.2025; 10:05 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!