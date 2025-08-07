Mit diesen Auszeichnungen werden innovative Projekte gewürdigt, die die Infrastruktur der Welt voranbringen. Die Gewinner werden am 16. Oktober auf der in Amsterdam stattfindenden Bentley-Konferenz Year in Infrastructure 2025 bekannt gegeben

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Finalisten für die Going Digital Awards 2025 bekannt. Mit diesen Auszeichnungen werden die außergewöhnlichen Leistungen von Ingenieur- und Projektteams bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur für eine bessere Lebensqualität durch digitale Innovation gewürdigt.

Die Finalisten der Going Digital Awards 2025 zeigen, wie führende Infrastrukturunternehmen und Bauunternehmen sowie Eigentümer und Betreiber sowohl die Projektabwicklung als auch die Leistungsfähigkeit von Anlagen transformieren. Die Finalisten der insgesamt 12 Kategorien wurden von einer unabhängigen Jury aus globalen Branchenfachleuten aus fast 250 Nominierungen ausgewählt, die von Organisationen aus 47 Ländern eingereicht wurden.

"Wir sind beeindruckt davon, wie Infrastrukturfachleute trotz zahlreicher globaler Herausforderungen vom Klimawandel bis hin zum Fachkräftemangel immer wieder noch bessere und resilientere Infrastrukturen schaffen", bemerkte Chris Bradshaw, Chief Sustainability and Education Officer, Bentley Systems. "Die Finalisten der diesjährigen Going Digital Awards zeigen, wie sich Fortschritte in Bereichen wie KI und digitale Zwillinge konkret auf die Steigerung der Produktivität und Resilienz über den gesamten Lebenszyklus von Infrastrukturen hinweg auswirken."

Die Finalisten stellen ihre Projekte auf der in Amsterdam stattfindenden Bentley-Konferenz Year in Infrastructure vor. Die Gewinner werden dann am 16. Oktober bekannt gegeben. Dieses globale Zusammentreffen führender Infrastrukturfachleute hebt die Trends und Technologien hervor, die die Infrastrukturbranche prägen.

Die Finalisten der Going Digital Awards 2025 sind:

Brücken und Tunnel

Italferr S.p.A. (Italien) - Einsatz digitaler Technologien für ein verbessertes Infrastrukturmanagement

- Einsatz digitaler Technologien für ein verbessertes Infrastrukturmanagement Pennoni (USA) - CAP-Projekt I-95 Penn's Landing

- CAP-Projekt I-95 Penn's Landing SENER (Brasilien) - Salvador-Ilha de Itaparica Bridge

Anlagen, Liegenschaften, Campus und Städte

Adax Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. im Auftrag von Unidade Gestora de Projetos Especiais (Brasilien) Sozial- und Umweltprogramm für Manaus und das Landesinnere (Prosamin+)

Sozial- und Umweltprogramm für Manaus und das Landesinnere (Prosamin+) MMI Planning Engineering Institute IX Co., Ltd. (China) - Stanzwerkstatt des Projekts Prosperity Intelligent Manufacturing Industrial Park in der Automobilwirtschafts- und Technologieentwicklungszone Changchun

Stanzwerkstatt des Projekts Prosperity Intelligent Manufacturing Industrial Park in der Automobilwirtschafts- und Technologieentwicklungszone Changchun Voyants Solutions Private Ltd. (Indien) Entwicklung des Masterplans, detaillierter Entwurf und Projektmanagement für die Stadt Atal Puram in Agra, Indien

Bauindustrie

ACCIONA (Australien) - Umgestaltung der Infrastruktur an der M80-Ringstraße in Melbourne mithilfe von 4D-Planung über iModel

- Umgestaltung der Infrastruktur an der M80-Ringstraße in Melbourne mithilfe von 4D-Planung über iModel Deloitte und Vale ( Brasilien) Betrieb der weltweit ersten Eisenerz-Brikettieranlage mit SYNCHRO 4D

( Betrieb der weltweit ersten Eisenerz-Brikettieranlage mit SYNCHRO 4D Italferr S.p.A. (Italien) Digitale Baustelle 4.0: Innovation und Überwachung des Arbeitsfortschritts

Digitale Baustelle 4.0: Innovation und Überwachung des Arbeitsfortschritts Mortenson McCarthy Joint Venture (USA) Gaylord Pacific Resort Convention Center

Energieerzeugung

Baosteel Engineering Technology Group Co., Ltd. (China) - Intelligentes digitales Bauprojekt für ein Stahlwerk unter Einsatz von Bentley-Technologie

- Intelligentes digitales Bauprojekt für ein Stahlwerk unter Einsatz von Bentley-Technologie PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonesien) - Anlage für Brennstoff aus Abfällen (RDF) in Rorotan Vorreiter für nachhaltige Lösungen zur Energiegewinnung aus Abfall

- Anlage für Brennstoff aus Abfällen (RDF) in Rorotan Vorreiter für nachhaltige Lösungen zur Energiegewinnung aus Abfall Shanghai Investigation, Design Research Institute Co., Ltd. (China) - Vermessung und Entwurf des ersten Pumpspeicherkraftwerks Chinas in einem komplexen Karstgebiet Pumpspeicherkraftwerk Caiziba in Fengjie, Chongqing

Geodaten und Reality Modeling

Al Madinah Region Development Authority (MDA) (Saudi-Arabien) - Stadtdatenplattform Manarah

- Stadtdatenplattform Manarah Haskoning (Vereinigtes Königreich) - Inspektion des Tiefwasseranlegers Holyhead

- Inspektion des Tiefwasseranlegers Holyhead Mott MacDonald (Vereinigtes Königreich) Vermessung des Anlagenzustands des Hafens von Bristol mithilfe einer 3D-Geodatenplattform

Projektabwicklung

Egis (Frankreich) - Seine-Kanal in Nordeuropa

- Seine-Kanal in Nordeuropa Foth Infrastructure Environment, LLC (USA) - Mississippi-Flussbrücke bei Lansing

- Mississippi-Flussbrücke bei Lansing Italferr S.p.A. (Italien) Neue Eisenbahnverbindung Palermo-Catania-Messina

Schienenverkehr und Verkehrswesen

Network Rail (Vereinigtes Königreich) - Digitale Transformation des Severn-Tunnels

- Digitale Transformation des Severn-Tunnels PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonesien) - Intelligente Infrastruktur von KAI AssetWise Linear Analytics

- Intelligente Infrastruktur von KAI AssetWise Linear Analytics PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Indonesien) - Intelligente Infrastruktur: Digitale Transformation der LRT Jakarta Phase 1B

Straßen und Autobahnen

Arcadis (Australien) - Ausbau des Warringah Freeway

- Ausbau des Warringah Freeway Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) (Malaysia) - Verbindungsstraße Sarawak-Sabah Phase 2

- Verbindungsstraße Sarawak-Sabah Phase 2 PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Ltd. (China) - Umweltfreundliche Autobahn vom Detian Transnational Wasserfall bis zur Grenze von Shuolong

Hochbau und Statik

AVS Engineers ISID-Architekt: Nikhil Mahashure and Partner, Hochbauingenieur: Siddharth Sharma (AVS Engineers ISID) (Indien) - Fairmont Palace Udaipur

- Fairmont Palace Udaipur Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (Indien) - Skywalk am Bahnhof von Neu-Delhi

- Skywalk am Bahnhof von Neu-Delhi Hyundai Engineering (Südkorea) - Entwurfsautomatisierung mithilfe von STAAD für modulare und Fertigteil-Betonkonstruktionen

Modellierung und Analyse des Untergrunds

Anglo American (Brasilien) Integriertes Risikomanagement für den Tagebaubetrieb

Integriertes Risikomanagement für den Tagebaubetrieb Fervo Energy (USA) Bahnhof Cape

Bahnhof Cape Flux Energy Solutions (Türkei) Optimierung geothermischer Felder mit numerischer Simulation und KI

Übertragung und Verteilung

APD Global (Australien) Digitale Transformation des 132-kV-Umspannwerks Bunning Lake

Digitale Transformation des 132-kV-Umspannwerks Bunning Lake BAM Infra Netherlands (Niederlande) Bahnhof Schiphol Airport

Bahnhof Schiphol Airport China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd. (China) - Einsatz von GIS+BIM, der Technologie für digitale Intelligenz, im gesamten Lebenszyklus des 500-kV-Energieübertragungs- Transformationsprojekts Guangxi Nanning des chinesischen Stromnetzbetreibers China Southern Power Grid

Wasser und Abwasser

CSCEC AECOM Consultants Co., Ltd. (China) Auf digitaler Technologie basierende numerische Simulation und Analyse der städtischen Hochwasserschutz- und Entwässerungskapazität im Nordwesten Chinas

Auf digitaler Technologie basierende numerische Simulation und Analyse der städtischen Hochwasserschutz- und Entwässerungskapazität im Nordwesten Chinas Empresas Públicas de Medellín EPM (Kolumbien) Modellierung und Optimierung des Aquädukt-Primärnetzes von Medellín

Modellierung und Optimierung des Aquädukt-Primärnetzes von Medellín PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) (Indonesien) SPAM Regional Jatiluhur I: Transformation von Wasser für eine bessere Zukunft

Informationen zu Bentley Systems

Auf der ganzen Welt verlassen sich Infrastrukturfachleute auf Software von Bentley Systems, um den Entwurf, Bau und Betrieb von besserer und widerstandsfähigerer Infrastruktur für die Bereiche Verkehr, Wasser, Energie, Städte und mehr zu unterstützen. Bentley wurde 1984 von Ingenieuren für Ingenieure gegründet und ist der bevorzugte Partner für Ingenieurbüros sowie Eigentümer und Betreiber weltweit. Die Software des Unternehmens deckt verschiedene Fachbereiche des Ingenieurwesens, Industriebranchen und alle Phasen des Infrastruktur-Lebenszyklus ab. Mit unseren Lösungen für digitale Zwillinge helfen wir Fachleuten für Infrastruktur dabei, den Wert ihrer Daten zu erschließen, um so die Projektabwicklung und die Anlagenleistung zu transformieren.

