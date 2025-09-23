|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BENTLEY SYSTEMS INC
|US08265T2087
|0,07 USD
|0,0593 EUR
|CASHBUILD LIMITED
|ZAE000028320
|3 ZAR
|0,1465 EUR
|CITIC LIMITED ADR
|US17304K1025
|0,1401 USD
|0,1187 EUR
|COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD
|CNE1000002J7
|0,6139 HKD
|0,0669 EUR
|ENI SPA ADR
|US26874R1086
|0,5826 USD
|0,4937 EUR
|FIRST GUARANTY BANCSHARES INC
|US32043P1066
|0,01 USD
|0,0084 EUR
|HEARTLAND EXPRESS INC
|US4223471040
|0,02 USD
|0,0169 EUR
|SHOPRITE HOLDINGS LIMITED
|ZAE000012084
|4,96 ZAR
|0,2423 EUR
