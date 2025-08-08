DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern steigert Umsatz im 1. Halbjahr 2025 deutlich

• Höhere Fahrzeugauslieferungen sowie mehr Geschäft mit Ausrüstung, Komponenten und Service lassen Umsatz um 13,1%

auf 604,7 Mio EUR steigen • Einmalige Sonderbelastungen drücken auf das operative Ergebnis, EBITDA bei 28,2 Mio EUR und EBIT bei 7,4 Mio EUR • Historisch hoher Auftragsbestand von 2,4 Mrd EUR • Deutliche Verbesserung bei Trade Working Capital, Nettoverschuldung gesunken • Vorstand bestätigt Umsatzziel von zirka 1,5 Mrd EUR 2025, die EBIT-Marge wird wegen Sonderbelastungen auf 5,5 %

angepasst

KONZERNKENNZAHLEN 1-6/2024 1-6/2025 Umsatzerlöse Mio EUR 534,6 604,7 EBITDA Mio EUR 29,3 28,2 EBIT Mio EUR 14,4 7,4 EBT Mio EUR -3,0 -10,5 Cashflow aus der operativen Tätigkeit Mio EUR -50,0 -23,8 Eigenkapital in % der Bilanzsumme 13,5 % 23,6 % Mitarbeiterstand zum 30. Juni 4.398 4.668 Auftragsbestand zum 30. Juni Mio EUR 2.017,2 2.351,5

Der Rosenbauer Konzern hat im ersten Halbjahr 2025 in einem volatilen Konjunkturumfeld seinen Umsatz deutlich, nämlich um 13,1 %, auf 604,7 Mio EUR (1-6/2024: 534,6 Mio EUR) gesteigert. Hinter diesem Zuwachs stehen eine höhere Anzahl an Fahrzeugauslieferungen, die um 18,2 % zugelegt haben, sowie ein stärkeres Geschäft mit Ausrüstung, Komponenten und Service. Das operative Ergebnis wird gleichzeitig durch einmalige Sonderbelastungen aus der Area Americas und dem Segment Vorbeugender Brandschutz gemindert. So ging das EBITDA gegenüber der Vergleichsperiode auf 28,2 Mio EUR (1-6/2024: 29,3 Mio EUR) zurück. Das EBIT belief sich auf 7,4 Mio EUR (1-6/2024: 14,4 Mio EUR). Bereinigt um diese Einmaleffekte liegt das EBITDA bei 32,3 Mio EUR und das EBIT bei 15,5 Mio EUR. Der Auftragseingang war in der Berichtsperiode mit 705,2 Mio EUR (1-6/2024: 744,2 Mio EUR) weiterhin stark. Zwei von fünf Segmenten ist es gelungen, ihren Auftragseingang zu erhöhen. In den USA hat die Diskussion über Zölle und Gegenzölle das Bestellverhalten der Händler ungünstig beeinflusst. Der Auftragsbestand im Rosenbauer Konzern ist weiter gewachsen und hat mit 2.351,5 Mio EUR (30. Juni 2024: 2.017,2 Mio EUR) einen historisch hohen Wert erreicht.

"Unsere Gruppe hat in den vergangenen Monaten ihren Umsatz noch einmal klar gesteigert und gleichzeitig wurde die Nettoverschuldung deutlich reduziert. Diese Entwicklung ist sehr erfreulich und zeigt die Bedeutung der erfolgten Prozessoptimierungen und der Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr. Operativ sind wir ebenfalls am richtigen Weg und die Belastungen aus den Sondereffekten werden wir im zweiten Halbjahr, welches das saisonal stärkere ist, zu einem guten Teil aufholen", sagt Robert Ottel, CEO der Rosenbauer International AG.

Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich im Periodenvergleich auf 1.293,8 Mio EUR (30. Juni 2024: 1.302,4 Mio EUR). Die größte Veränderung weist dabei das kurzfristige Vermögen aus. Dieses sank bis zum Stichtag auf 1.013,3 Mio EUR (30. Juni 2024: 1.033,0 Mio EUR). Die Vorräte reduzierten sich auf 684,8 Mio EUR (30. Juni 2024: 704,6 Mio EUR). Die Forderungen und sonstigen Vermögenswerte lagen mit 298,8 Mio EUR über dem Wert der Vorjahresperiode (30. Juni 2024: 274,4 Mio EUR).

Die Nettoverschuldung sank im Periodenvergleich von 501,5 Mio EUR auf 314,3 Mio EUR. Das spiegelt zum einen den Mittelzufluss aus der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung und zum anderen die weitere Verbesserung beim Trade Working Capital wider.Das Trade Working Capital lag bei 477,4 Mio EUR (1-6/2024: 536,1 Mio EUR).

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit war im Berichtszeitraum mit -23,8 Mio EUR (1-6/2024: -50,0 Mio EUR) negativ, was eine deutliche Verbesserung verglichen mit der Vorjahresperiode ist. Für das Gesamtjahr 2025 wird von einem positiven Cashflow aus der operativen Tätigkeit ausgegangen.

Ausblick

Die Feuerwehrbranche profitiert von gut gefüllten Auftragsbüchern. Verbesserte Lieferketten ermöglichen eine beschleunigte Produktion und Auslieferung von Fahrzeugen und Ausrüstung, was 2025 steigende Herstellerumsätze unterstützen sollte. Dabei lässt sich noch nicht beurteilen, wie sich die neuen Importzölle der USA für Waren aus Europa, die mit 7. August 2025 in Kraft getreten sind, auswirken werden.

Dank einer weiter starken Nachfrage verfügt der Rosenbauer Konzern über einen soliden Auftragsbestand. Keine weiteren negativen Effekte im US-Geschäft durch Zolldiskussionen vorausgesetzt, rechnet der Konzernvorstand 2025 mit einem Umsatz von etwa 1,5 Mrd EUR. Die EBIT-Marge soll angesichts der einmaligen Sonderbelastungen des ersten Halbjahres bei rund 5,5 % liegen.

