Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 08
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|7/8/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.47
|Shrs:
|107,350,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|9,864
|9,871
|09:37
|9,865
|9,870
|09:37
|Zeit
